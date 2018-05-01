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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Полиция расследует обстоятельства убийства мужчины

Категория: Новости

Полиция расследует обстоятельства убийства мужчины

  Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено сегодня около дороги неподалеку от одного из сел Овидиопольского района.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию около восьми часов утра.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Овидиопольского ОП.

Личность погибшего установлена: несколько дней назад человек не вернулся домой и до настоящего времени разыскивался правоохранителями как безвести пропавший.

По данному факту начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и лиц, причастных к совершению преступления.



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