Полиция расследует обстоятельства убийства мужчины

Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено сегодня около дороги неподалеку от одного из сел Овидиопольского района.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию около восьми часов утра.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Овидиопольского ОП.

Личность погибшего установлена: несколько дней назад человек не вернулся домой и до настоящего времени разыскивался правоохранителями как безвести пропавший.

По данному факту начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и лиц, причастных к совершению преступления.