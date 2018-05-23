Сегодня одесситы могут не платить в некоторых троллейбусах

Сегодня одесситы могут не платить за проезд во всех троллейбусах, произведенных корпорацией «Богдан Моторс». Такую акцию проводят в честь 20-летнего юбилея корпорации.

Всего в Одессе эксплуатируются 10 троллейбусов марки «Богдан», сегодня все они курсируют по маршруту №7.

В салоне троллейбуса ходит кондуктор, но вместо билетов она вручает пассажирам брендированные календарики.

Отметим, что не все троллейбусы 7-го маршрута сегодня возят пассажиров бесплатно, а только новые «Богданы». Их можно отличить по бортовым номерам в диапазоне от 4020 по 4029. Также на таких троллейбусах висит объявление «Открытые двери «Богдана».

Аналогичная акция проходит в других городах Украины: Киеве, Виннице, Хмельницком, Сумах, Кременчуге, Полтаве, Херсоне, Ивано-Франковске.