 
Информация к новости
  • Просмотров: 348
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Под Одессой произошел масштабный пожар

Категория: Новости

Под Одессой произошел масштабный пожар

  Высокий уровень пожарной опасности, о котором постоянно предупреждают сотрудники МЧС, привел к нескольким пожарам на открытой территории в Одесской области.
В частности, 22 мая 10 и 13 часов произошли два крупных возгорания на территории ПГТ Раздельная. Горели сухая трава и мусор на территории общей площадью 6,5 га.
Пожарные в обоих случаях быстро справились с огнем, однако выгорела значительная часть степи. Предположительная причина возгорание - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.


Источник: Первый Одесский Портал



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 