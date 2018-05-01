Под Одессой произошел масштабный пожар

Высокий уровень пожарной опасности, о котором постоянно предупреждают сотрудники МЧС, привел к нескольким пожарам на открытой территории в Одесской области.

В частности, 22 мая 10 и 13 часов произошли два крупных возгорания на территории ПГТ Раздельная. Горели сухая трава и мусор на территории общей площадью 6,5 га.

Пожарные в обоих случаях быстро справились с огнем, однако выгорела значительная часть степи. Предположительная причина возгорание - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.