Титушки снова захватили супермаркет "Копейка" в Одессе

Сегодня, 23 мая, на Паустовского 19, произошел очередной рейдерский захват магазина Копейка.

Так, неизвестные личности сломали ролет на входе в магазин, заняли помещение и забаррикадировали двери. Чего они хотят пока не понятно. На данный момент в магазине находится около 100 человек.

На место события приехала адвокат Сергея Матковского (директор Виртуса). Адвокат утверждает, что у нее есть все документы на это помещение. Право собственности, её словам, подтвердил Верховный суд Украины.

Возле магазина уже присутствуют около 30 полицейских и сотрудники охранных агенств "Варта миста" и "Олимп Юг".

Что примечательно, за две недели это уже третий захват помещения магазина Копейка. После первых двух, весь персонал магазина написал заявления на увольнение по собственному желанию.