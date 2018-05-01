Между портами Рени и Галац могут открыть паромное сообщение

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии Александр Банков.

Дипломат провел встречи с местными властями и руководством румынской компании-оператора паромной переправы Navrom. «Мы рассматриваем этот проект как возможность нового направления для развития бизнеса и укрепления межнациональных контактов. Это двусторонний проект, который развивают оба государства посредством двух частных компаний», — сообщил посол.

В частности, обсуждается возможность запуск нового таможенного пункта, который создаст предпосылки для развития малого приграничного трафика между городами Рени и Галац и открытия паромного сообщения между двумя портами на Дунае. Сейчас между Рени и Галацем препятствует проезду участок территории Молдовы у Джурджулешт, из-за чего водителям приходится терять время на прохождении пограничных и таможенных процедур.

Отметим, что порт Рени сейчас переживает не лучшие времена. Чиновники Администрации морских портов Украины и местного самоуправления Одесской области предлагают сдать порт в концессию и продлить срок действия свободной экономической зоны.

Напомним, в апреле текущего года румынские чиновники одобрили решение об открытии международного пункта пересечения границы между Румынией и Украиной для пассажирских и грузовых перевозок на будущей паромной переправе через Дунай Орловка-Исакча. С румынской стороны переправу будет осуществлять компания Navrom Галац.

Таможенный пункт на румынском берегу занимает 13,9 гектар земли. Там будет подведена многополосная автодорога, где разместят по две кабины пограничного контроля на въезде и выезде из Румынии. Также будут обустроены две автомобильные парковки на 10 грузовых авто каждая, где грузовые автомобили будут проходить проверку документов перед погрузкой на паром. Стоимость проекта составляет 12 млн евро. На переправе будут работать 4 парома с осадкой 1,5 метра.