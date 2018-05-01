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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В некоторых супермаркетах известной сети в Одессе и области запретили готовить еду

Категория: Новости

В некоторых супермаркетах известной сети в Одессе и области запретили готовить еду

  В магазинах сети «Копейка», расположенных в Южном и Балте, а также на поселке Котовского в Одессе, в ходе проверок обнаружили ряд нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Нарушения касаются несоблюдения норм действующего законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Специалисты Госпродпотребслужбы направили предписания об устранении выявленных нарушений. Производство пищевых продуктов в указанных магазинах на период устранения всех изъянов запрещено.


Источник: Odessa online



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