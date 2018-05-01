В некоторых супермаркетах известной сети в Одессе и области запретили готовить еду

В магазинах сети «Копейка», расположенных в Южном и Балте, а также на поселке Котовского в Одессе, в ходе проверок обнаружили ряд нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Нарушения касаются несоблюдения норм действующего законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Специалисты Госпродпотребслужбы направили предписания об устранении выявленных нарушений. Производство пищевых продуктов в указанных магазинах на период устранения всех изъянов запрещено.