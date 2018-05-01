Глеб Милютин: поступления налога на доходы физических лиц увеличились на полмиллиарда гривен

В январе-апреле 2018 года от Одесской области в Сводный бюджет поступило 2,8 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 23 %, или на 540 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В структуре поступлений в Сводный бюджет налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный вес - 43 процента от общей суммы налогов и сборов. Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц является результатом вывода заработных плат из «тени»,

- отмечает руководитель Главного управления ГФС в Одесской области.

С начала текущего года Главным управлением ГФС в Одесской области выявлено 1754 работника без официального трудоустройства.

Треть из них оформлено во время проверок.

В ходе проведения 164 проверок на 269 объектах установлена выплата заработной платы в «конвертах» на общую сумму 776 тыс. грн. Работодателям доначислено 481 тыс. грн налогов и сборов.

Материалы проверки переданы в Главное Управление Гоструда в Одесской области, в результате чего применены финансовые санкции на сумму 54 млн грн.

На мобильное приложение «Legal Work» поступило 36 жалоб.

Мобильное приложение «Legal Work» разработано с целью выявления недобросовестных работодателей, которые в нарушение законодательства не оформляют сотрудников на работу, выплачивают заработную плату в «конвертах», уклоняясь тем самым от уплаты налога на доходы физических лиц, единого социального взноса и военного сбора», - информирует Глеб Милютин.

Сообщить об указанных фактах граждане могут, загрузив приложение на мобильный телефон через Play Market или App Store.