Компания "Empson Limited", связанная с бизнесменом Сергеем Курченко, намерена судиться за НПЗ

Кипрская компания "Empson Limited", связанная с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, намерена начать процедуру международного арбитража против Украины в связи с конфискацией имущественных комплексов ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и Газ Украины".

Компания, которая утверждает, что владеет 99% акций ПАО, обвиняет государство в нарушении прав иностранного инвестора, гарантированных Договором к Энергетической Хартии.

ЦПК утверждает, что если оффшорной компании Курченко удастся доказать нарушения и суд примет подобное решение, то Украина будет вынуждена выплатить компании соратника Януковича миллионы долларов за конфискованный завод и нефтепродукты.

Об этом стало известно из документа, полученного ЦПК из Министерства юстиции Украины.

Напомним, 18 мая с.г. сообщалось, что Киевский суд оставил в силе распоряжение Кабмина о национализации Одесского НПЗ.

Ранее движимое и недвижимое имущество, земельные участки, принадлежавшие указанным ПАО и ООО, были конфискованы в доход государства в лице Кабинета министров и переданы в управление Фонда Госимущества Украины.