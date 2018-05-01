Еще один одессит стал жертвой случайного конфликта

На сей раз трагедия произошла на улице Инглези. По информации ГУНП, сорока пяти летний одессит возвращался домой и, буквально во дворе, его окликнул неизвестный молодой человек.

Когда одессит переспросил, что именно от него хотят, он внезапно получил удар в лицо, а затем еще целую серию ударов. От полученных травм протерпевший скончался.

Благодаря оперативны мероприятиям полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался двадцати семилетний уроженец Донбасса, который теперь проживал в Одессе.

Начато уголовное производство по статье 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти). За совершенное преступление задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы.