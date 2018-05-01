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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе неизвестные преступники подожгли автомобиль директору санатория Чкаловский

Категория: Новости


В Одессе неизвестные преступники подожгли автомобиль директору санатория Чкаловский

  По информации ГУНП, преступление было совершено накануне на территоории санатория.

Охранник увидел, как двое неизвестных подожгли автомобиль директора «Тойота Ланд Крузер» и сообщив по горячей линии в ГЧСЧ, погнался за злоумышленниками. Которым, тем не менее, удалось скрыться на территории Ботанического сада.

Прибывшие спасатели погасили пожар. Начато расследование по части 2 сатьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Отметим, что по неофициальной информации, никаких угроз самому директору санатория не поступало и с чем связан этот поджог, он не знает.



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