Сегодня на одесском пляже утонул мужчина

Сегодня днем на пляже между 10-й и 11-й станциями Большого Фонтана утонул мужчина.

Мужчину средних лет достали из воды спасатели. Они оказали ему первую помощь, сделали искусственное дыхание и все необходимые процедуры.

Параллельно посетители пляжа вызвали скорую помощь. Около пяти минут никто не брал трубку, после чего все-таки удалось дозвониться до оператора.

Скорая помощь прибыла на пляж в течение двадцати минут, однако к тому времени мужчина был уже мертв и медикам оставалось только зафиксировать его смерть.