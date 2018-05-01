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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сегодня на одесском пляже утонул мужчина

Категория: Новости

Сегодня на одесском пляже утонул мужчина

  Сегодня днем на пляже между 10-й и 11-й станциями Большого Фонтана утонул мужчина.

Мужчину средних лет достали из воды спасатели. Они оказали ему первую помощь, сделали искусственное дыхание и все необходимые процедуры.

Параллельно посетители пляжа вызвали скорую помощь. Около пяти минут никто не брал трубку, после чего все-таки удалось дозвониться до оператора.

Скорая помощь прибыла на пляж в течение двадцати минут, однако к тому времени мужчина был уже мертв и медикам оставалось только зафиксировать его смерть.


Источник: Odessa online



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