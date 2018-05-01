В Одессе пикетировали офис евромайдановцев

23 мая около сотни человек участвуют в пикете под зданием «Совета общественной безопасности» на улице Жуковского с протестом против разжигания группировкой национальной розни в Одессе.

Очевидно, речь идёт о конфликте между «Советом общественной безопасности» и израильским бизнесменом Романом Купером, вылившемся в потасовку на Фонтанской дороге 21 мая.

Участники пикета держат в руках флаги различных стран, диаспоры которых проживают в Одессе.

Никто из активистов «Совета общественной безопасности» к протестующим не выходит: представители организации остаются по ту сторону ворот, переругиваясь с осаждающими. Офис группировки бдительно охраняют сотрудники полиции. Ворота во двор, где расположен офис организации, забаррикадированы.

По словам очевидцев, пикет начался с того, что некоторые активисты принялись забрасывать офис организации яйцами, однако полиция оперативно скрутила метателей.

Акция продлилась недолго: к 17:45 протестующие покинули место событий.