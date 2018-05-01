Сотрудники СБУ разоблачили механизм получения взяток одесскими полицейскими

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские систематически требовали деньги от граждан за непривлечение к уголовной и административной ответственности.

Сотрудники СБ Украины задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности полицейских, связанных с вымогательством неправомерной выгоды и ее распределением между участниками сделки.

Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины трех руководителей райотдела полиции после получения очередной взятки в размере более двадцати тысяч гривен.

Деньги злоумышленники требовали от местного предпринимателя за непрепятствование коммерческой деятельности на территории одного из городских пляжей Одессы.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование, в частности для установления возможной причастности к противоправной деятельности других сотрудников полиции.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.