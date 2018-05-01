Антисемитские группировки Одессы добились отмены концерта Виталия Козловского

Концерт Виталия Козловского в клубе «Итака» не состоится. Об этом сообщил представитель антисемитской группировки города Сергей Стерненко.

Выступление пришлось отменить из-за того, что некоторые граждане грозили сорвать выступление артиста, «засветившегося» на концерте, посвященному Дню победы в Российской Федерации. Кроме того, в публичном пространстве он высказывался в поддержку антиукраинских деятелей.

Напомним, концерт должен был состояться в «Итаке» 2 июня. Всеукраинская организация «Люстрация» направила обращение в СБУ, в котором было сообщено о возможных потасовках с охраной ночного заведения в случае выступления Козловского. К слову, патриоты перепутали клуб, указав в обращении, что Виталий Козловский будет выступать в «Ибице».