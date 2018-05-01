Завтра в Одессе состоится праздник посвященный Дню славянской письменности

24 мая 2018 года ко Дню славянской письменности и болгарской культуры в Одессе состоится мероприятие, посвященное памяти первоучителей славянских народов – святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.

Организаторы - общественные организации «Болгарское народное собрание» в Украине и «Всеукраинска асамблея на българите в Украйна».

Основная цель мероприятия – сохранение и развитие культурного наследия, почитание истории предков.

В празднике примут участие общественные организации, представляющие различные национальности. Перед гостями с концертной программой выступят народные вокально-инструментальные и танцевальные болгарские коллективы. Все желающие смогут отведать блюда бессарабской кухни.

Место проведения праздника: пляж «Аркадия», 4 («Итака»).

Вход – свободный.

Начало - в 17:00, начало официальной части - в 18:00.

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Ежегодно 24 мая - в день почитания памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - в Украине, Беларуси, Болгарии, Сербии, Македонии, Черногории и других странах отмечается День славянской письменности и культуры.