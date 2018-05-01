 
Информация к новости
  • Просмотров: 52
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одессе избили и ограбили одного из руководителей музеев

Категория: Новости

В Одессе избили и ограбили одного из руководителей музеев

  Тимура Ополинского многие в Одессе знают, как директора музея "Битлз". В ночь на 23 мая на него совершено нападение.

Это произошло возле гаражей. Уже придя домой, Тимур вспомнил об оставленных в автомобиле цветах и решил вернуться за ними. Возле гаражей стояли два незнакомца. Тимур прошел мимо них, как вдруг почувствовал, как на него стали сыпаться удары со всех сторон. Его повалили на землю и сорвали цепочку. По утверждению пострадавшего, цепочка была обычной металлической. Но видимо, грабители, надеялись поживиться золотом.

Вывод: ночные прогулки опасны для здоровья и жизни.


Источник: Взгляд из Одессы



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 