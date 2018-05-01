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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На стройке в Одессе нашли сразу шесть авиабомб времен Второй мировой войны

Категория: Новости


На стройке в Одессе нашли сразу шесть авиабомб времен Второй мировой войны

  По информации ГСЧС, на стройплощадке на улице Маршала Говорова строители обнаружили в ходе проведения земляных работ предметы, похожие на авиабомбы.

На место незамедлительно были вызваны спасатели, которые обнаружили cразу шесть авиабомб времен Второй мировой войны. Спасатели обезвредили их и вывезли для уничтожения на военный полигон.

Отметим, что в Одесской области и непосредственно в городе боеприпасы времен Великой Отечесвтенно войны находят сравнительно часто. Чаще всего это артиллерийские снаряды. Но вот авиабомбы, да еще и в таком количестве - это все же редкость.



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