На стройке в Одессе нашли сразу шесть авиабомб времен Второй мировой войны

По информации ГСЧС, на стройплощадке на улице Маршала Говорова строители обнаружили в ходе проведения земляных работ предметы, похожие на авиабомбы.

На место незамедлительно были вызваны спасатели, которые обнаружили cразу шесть авиабомб времен Второй мировой войны. Спасатели обезвредили их и вывезли для уничтожения на военный полигон.

Отметим, что в Одесской области и непосредственно в городе боеприпасы времен Великой Отечесвтенно войны находят сравнительно часто. Чаще всего это артиллерийские снаряды. Но вот авиабомбы, да еще и в таком количестве - это все же редкость.