В Одесский порт зашел круизный лайнер с туристами из США

Круизный теплоход "Викинг Синеус" типа река-море утром 24 мая зашел в Одесский порт и ошвартовался у 15-го причала морского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского порта.

На борту судна путешествуют 186 туристов из США.

Как рассказал представитель агентирующей компании, в данный момент лайнер совершает первый в этом сезоне круиз по Днепру между Киевом и Одессой с заходами в Кременчуг, Днепр, Запорожье и Херсон.

Программа завершения тура в Южной Пальмире рассчитана на три дня и включает тематические экскурсии, в том числе "Еврейскую Одессу", посещение спектакля в Театре оперы и балета, поездку в Белгород-Днестровский.

Здесь же в Одессе планируется смена пассажиров и начало круиза в обратном направлении. Таким образом "Викинг-Синеус" простоит в морской столице Украины семь дней.

Напомним, 18 мая круизную навигацию-2018 в Одесском порту открыл теплоход "Принцесса Днепра".

Справка: крупнейшая в мире компания речных круизов, швейцарская "Viking Cruise", зашла на украинский рынок в 2014 году открытием круизов по Днепру на судне "Viking Sineus" (бывш. "Михаил Ломоносов"). В сезонах 2015-17 г. указанное судно стояло в Одессе. В 2017 году появилась информация о начале продаж в США Днепровских круизов на теплоходе "Викинг Синеус" в сезоне 2018 года. Первоначально было анонсировано десять 11-дневных туров. Позже появилась информация, что круизов будет 14.

Компания "Viking Cruises" основана в 1997 году. В данный момент оперирует 60-ю теплоходами, в том числе четырьмя для организации океанских круизов. Речные круизы компании осуществляются по рекам Европы, Волге, Днепру, Нилу, Янцзы и Меконгу.