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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Фестиваль «Дунайские гостины» в Вилково перенесли на три недели

Категория: Новости

Фестиваль «Дунайские гостины» в Вилково перенесли на три недели

  Гастрономический фестиваль «Дунайские гостины», который должен был пройти в Украинской Венеции 1-2 июня, перенесли на три недели из-за вынужденного нереста, продленного в связи сильными штормами в Черном море.

Об этом сообщают организаторы на странице в социальной сети Facebook.

«Дорогие друзья! Дорогие гурманы! В связи со штормами в Черном море я задерживаюсь на нерест. Итак, у меня еще продолжается декретный отпуск. Обещаю появиться 24 июня с малышами…», — обратились организаторы фестиваля к своим гостям от имени дунайской сельди.

Напомним, как сообщала «Бессарабия INFORM», на фестивале «Дунайские гостины» планируют установить новый рекорд Украины по приготовлению ухи. Блюдо сварят по уникальной местной рецептуре и угостят всех желающих.

Кроме того, на фестиваль съедутся известные кулинары и рестораторы, а также специальный гость — Национальный филармонический оркестр под руководством легендарного Хобарта Эрла!


Источник: Новостной портал Бессарабии



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