В учебных учреждениях одесского региона вводятся повышенные меры безопасности

Такое распоряжение отдал губернатор области Максим Степанов. Как было особо отмечено на заседании областной комиссии по ЧС, это связано со случаями отравления детей непонятными веществами, которые отмечены уже в трех городах Украины.

Для предотвращения каких-либо ЧП в Одесском регионе будет усилен полицейский контроль за учреждениями образования, а на территорию не будут допускаться люди, не имеющие отношения к учебному процессу.

Отметим, что особое внимание правоохранителей вызывают торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, которые намечены на 25 мая.

Напомним, ранее с требованием немедленного восстановления обязательных занятий по гражданской обороне и основам безопасной жизнедеятельности человека в учебных заведениях страны к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру образования и науки Лилии Гриневич обратился народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Парламентарий направил депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием принять меры по усовершенствованию организации обучения по вопросам безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны в учебных учреждениях системы образования Украины.

Учитывая тот факт, что количество небезопасных ситуаций, угрожающих жизни человека, постоянно увеличивается, и нынешнюю ситуацию в стране, сокращение или интегрирование дисциплин, дающих школьникам и студентам жизненно необходимую информацию, является недопустимым.

С целью обеспечения защиты населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, усовершенствования теоретических знаний и практических навыков во время экстремальных и чрезвычайных ситуаций, считается необходимым:

- включение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в перечень нормативных дисциплин программы общеобразовательных учебных учреждений;

- введение в учебные планы высших учебных заведений новой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и основы охраны труда».

- указал в запросе Сергей Кивалов.

Парламентарий утверждает, что такой курс является главной задачей по формированию у учащихся и студентов необходимых навыков поведения во время чрезвычайных ситуаций. А умение применять средства индивидуальной защиты крайне необходимо, если нам дороги жизни наших детей.