В Одесской области террористы захватили водонапорную станцию «Днестр», питающую водой Одессу и прилегающие районы

К счастью, захват носил условный характер. Как сообщают в ГУНП, на Беляевской насосной станции «Днестр» проводились учения.

По легенде учений, станцию захватили вооруженные преступники. По тревоге были подняты полицейские подразделения Беляевского отдела полиции, которые вернули контроль над станцией и задержали «преступников».

По мнению руководства районного отдела полиции, «…сотрудники работали четко и слаженно, взаимодействие между различными подразделениями обеспечено на должном уровне! Поэтому руководство ГУНП считает, что полицейские Беляевского района полностью готовы к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Если таковые возникнут.