В Одесской области объявлено штормовое предупреждение

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: 25 – 27 мая в большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса), на юге – высокая (4-го класса).

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Завтра, 25 мая, в Одессе и области – переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Ночная температура воздуха составит: в Одессе – 17 – 19, по региону – 14 – 19 градусов, дневная – 27 – 29 в областном центре и до 32-х – по области.

Морская вода прогреется до 19 – 20 градусов. На автодорогах области видимость хорошая. На 26 мая Гидрометцентр прогнозирует местами кратковременные дожди, грозы и порывы северо-восточного ветра в 15 – 18 м/с.