Рабинович подал законопроект о запрете приватизации до начала работы Антикоррупционного суда

Народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович выступил с инициативой запретить приватизацию любого госимущества до создания в стране Антикоррупционного суда.

Текст соответствующего законопроекта, внесенного на рассмотрение Верховной Рады Украины, парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

Также проект постановления «О запрете приватизации государственного и коммунального имущества до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда» опубликован на сайте партии «За життя».

Вадим Рабинович считает, что поспешное принятие Верховной Радой в начале 2018 года закона о приватизации указывает на то, что сегодня приватизация нужна не только для наполнения госбюджета и бюджетов территориальных общин, но и открытия новых возможностей для ближайшего окружения власти напоследок «своровать и сбежать» или же выкупить за бесценок у государства стратегические объекты, поскольку 2018 год – последний перед выборами и нового президента Украины, и нового состава Верховной Рады», – отмечают в пресс-службе партии.

В связи с этим народный депутат предлагает запретить приватизацию государственного и коммунального имущества до начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 10 мая Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации госсобственности на 2018 год, куда вошли лучшие стратегические предприятия Украины. По мнению Вадима Рабиновича, военные действия в стране и экономический кризис – неподходящее время для распродажи госпредприятий, поэтому он пообещал после победы на парламентских выборах партии «За життя» провести в стране комплексную деприватизацию.

Государство сейчас плохой собственник только потому, что руководят госпредприятиями разные «и. о.», которые не несут ответственности за все эти предприятия. Стоит только решить вопросы с коррумпированным непрофессиональным менеджментом – и можно зарабатывать на них миллиарды гривен. Поэтому после победы партии «За життя» на выборах мы проведем комплексную деприватизацию и поставим на ключевые отрасли лучших менеджеров для возрождения и процветания экономики Украины. Мы не дадим разграбить страну окончательно!

– дал обещание Вадим Рабинович.