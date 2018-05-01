Судья из Киевского районного суда покидает свою должность

Сегодня 65-летний юбилей отмечает судья Киевского районного суда города Одессы Наталья Коротаева. А это означает, что согласно действующему законодательству, прекращаются и ее полномочия.

За плечами опытной судьи тысячи рассмотренных уголовных производств, тысячи приговоров и самый низкий среди судей Киевского суда Одессы процент отменных решений судами высших инстанций. За 16 лет отменено всего несколько приговоров, вынесенных судьей Коротаевой.

За всю свою карьеру она ни разу не привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Уважение к участникам процесса, высокий профессионализм, бесценный опыт, человечность, порядочность и отменное чувство юмора – судья Коротаева заслуженно пользуется уважением среди судей и коллектива суда.

Карьеру в юриспруденции Наталья Коротаева начала еще в 1970 году, с 1984 заведовала юридической консультацией Киевского района. Проработав 28 лет адвокатом, в 2002 году она стала судьей.

Своим примером на протяжении многих лет Коротаева показала, что судья – это не профессия, а призвание. С такими служителями Фемиды, как Наталья Коротаева у судебной системы точно есть будущее.

Коллектив Киевского районного суда города Одессы поздравляет Наталью Коротаеву с выходом на заслуженный многими годами отдых. И желает, чтобы выход на пенсию принес ей максимум жизненных удовольствий, теплое общение с близкими и новые увлечения.