Финал чемпионата по футболу на Кубок президента Одесской Юракадемии

Футбол по праву считается одним из самых популярных во всём мире видов спорта. Есть даже такое высказывание, что футбол – это игра, в которую играют 22 человека, а смотрят миллионы людей. Этот вид спорта особенно популярен среди молодёжи и студентов. За границей уже на протяжении нескольких десятилетий активно развивается студенческий спорт – например, в США в каждом университете есть собственная футбольная команда, регулярно проводятся межуниверситетские соревнования по футболу, а также по другим популярным видам спорта. Таким тенденциям развития молодёжного спорта следует и Национальный университет «Одесская юридическая академия». На базе спортивно-оздоровительного комплекса вуза ежегодно проводится общеуниверситетское соревнование - чемпионат по футболу на Кубок президента университета. Организатором выступает Первичная профсоюзная организация вуза.

На протяжении турнирных дней команды-участники сыграли несколько промежуточных матчей, таким образом, заработав рейтинговые баллы, по результатам которых определились четыре команды полуфиналистов.

Мы благодарны президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он всегда поддерживает спортивные начинания студентов и дает возможность проводить такого рода мероприятия, создавая максимально комфортные условия для спортивных занятий. Далее мы планируем проводить чемпионаты на Кубок президента НУ «ОЮА» каждый семестр, не только по футболу, а и по волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

— прокомментировала заместитель Профкома по работе со студентами НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Студенты продемонстрировали профессиональную подготовку и рвение к победе. Четвертое место заняла команда социально-правового факультета. Бронзовым призером чемпионата стала команда факультета журналистики.

Финальная игра между командами судебно-административного факультета и института уголовной юстиции закончилась со счетом 0:0, и лишь после пенальти удалось определить победителя. Главный приз – Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова достался команде Института уголовной юстиции.

Эмоции просто зашкаливают, радость от победы, гордость за свою команду! Позади несколько напряжённых матчей, мы уверенно шли к победе и сегодня стали обладателями главного Кубка нашего университета по футболу. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству вуза за всестороннюю поддержку спортивных мероприятий в нашем университете, а также за такой высокий уровень проведения соревнований, ну и конечно же, всем ребятам, которые с самого первого матча и до финальных пенальти активно болели за нашу команду.

— поблагодарил игрок команды-победительницы соревнования Максим.

Поздравляем всех призеров с победой и желаем новых достижений!