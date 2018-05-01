Финал чемпионата по футболу на Кубок президента Одесской Юракадемии

Футбол по праву считается одним из самых популярных во всём мире видов спорта. Есть даже такое высказывание, что футбол – это игра, в которую играют 22 человека, а смотрят миллионы людей. Этот вид спорта особенно популярен среди молодёжи и студентов. За границей уже на протяжении нескольких десятилетий активно развивается студенческий спорт – например, в США в каждом университете есть собственная футбольная команда, регулярно проводятся межуниверситетские соревнования по футболу, а также по другим популярным видам спорта. Таким тенденциям развития молодёжного спорта следует и Национальный университет «Одесская юридическая академия». На базе спортивно-оздоровительного комплекса вуза ежегодно проводится общеуниверситетское соревнование - чемпионат по футболу на Кубок президента университета. Организатором выступает Первичная профсоюзная организация вуза.
На протяжении турнирных дней команды-участники сыграли несколько промежуточных матчей, таким образом, заработав рейтинговые баллы, по результатам которых определились четыре команды полуфиналистов.
Студенты продемонстрировали профессиональную подготовку и рвение к победе. Четвертое место заняла команда социально-правового факультета. Бронзовым призером чемпионата стала команда факультета журналистики.
Финальная игра между командами судебно-административного факультета и института уголовной юстиции закончилась со счетом 0:0, и лишь после пенальти удалось определить победителя. Главный приз – Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова достался команде Института уголовной юстиции.
Поздравляем всех призеров с победой и желаем новых достижений!