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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Сегодня днем в Одессе опять сгорел автомобиль

Категория: Новости

Сегодня днем в Одессе опять сгорел автомобиль

  Сегодня днем на 12-й линиии Люстдорфской дороги горел автомобиль «Honda». В отделе коммуникаций облуправления Нацполиции сообщили, что предварительная причина пожара — поджог.

В полицию о происшествии сообщили в 12:48. Правоохранители установили, что авто принадлежит 34-летнему одесситу. Огонь повредил переднюю часть автомобиля.

На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.


Источник: Пушкинская



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