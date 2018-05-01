Сегодня днем в Одессе опять сгорел автомобиль

Сегодня днем на 12-й линиии Люстдорфской дороги горел автомобиль «Honda». В отделе коммуникаций облуправления Нацполиции сообщили, что предварительная причина пожара — поджог.

В полицию о происшествии сообщили в 12:48. Правоохранители установили, что авто принадлежит 34-летнему одесситу. Огонь повредил переднюю часть автомобиля.

На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.