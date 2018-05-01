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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе незаконно спилили 12 деревьев

Категория: Новости

В Одессе незаконно спилили 12 деревьев

  Инцидент произошел в Малиновском районе города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

По его словам, в ночь на 24 мая по улице Грушевского в примыкающей к дороге зеленой зоне спилили "зеленые и растущие" деревья.

При этом работники коммунального предприятия "Горзелентрест" составили акт и зафиксировали спил 12 деревьев в 7 утра.

К полудню следственная группа на месте так и не появилась. В. Балинский также пояснил, что заявление в полицию уже написано.


Источник: ИзбирКом



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