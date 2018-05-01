40 представителей еврейских организаций встретились чтобы обсудить действия украинских националистов

40 руководителей еврейских организаций из Украины собрались в Киеве, чтобы обсудить проблемы вытеснения из украинской истории темы Холокоста и возмутиться недавними действиями праворадикальной общественной организации “С14”.

О подробностях прошедшего совещания директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский говорил во время недавнего эфира на канале ITONTV.

Исходя из выступления представителя еврейских организаций, на обсуждение были вынесены 2 вопроса: действия украинских националистов по отношению к ромам и деятельность Украинского института национальной памяти и лично Владимира Вятровича.

Долинский рассказал:

"Наше заседание состоялось после того, как в Украине произошло несколько нападений на ромов. Были сожжены два лагеря, где проживали ромы и это вызвало очень сильное возмущение в обществе".

Отметив, что ромский народ также пострадал во время Холокоста, представители еврейских организаций решили подвергнуть действия украинской националистической организации “С14”, которая взяла на себя ответственность за погромы, осуждению.

Обсуждаемые на встрече действия Украинского института национальной памяти тоже имеют отношение к Холокосту, а именно к искажению этого исторического периода в новой книге методических инструкций, выпущенной институтом. Долинский подчеркнул: участники заседания раскритиковали данное решение директора УИНП Владимира Вятровича.