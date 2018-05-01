 
Информация к новости
  • Просмотров: 122
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Случайный уличный конфликт едва не привел к смерти

Категория: Новости


Случайный уличный конфликт едва не привел к смерти

  По информации ГУНП, накануне ночью на Фонтанской дороге возле магазина между компанией распивающих алкогольные напитки местными жителями и прохожим парнем возник конфликт.

В результате прохожий достал нож и нанес удар в грудь одному из оппонентов. Удар пришелся не только в грудную клетку, но и задел сердце, что создало реальную угрозу жизни потерпевшему.

Только благодаря оперативно оказанной медицинской помощи его смогли доставить в больницу.

Полицейские, что называется, по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 21- летний молодой человек.

Начато уголовное производство по статьям 15 УК (покушение на преступление) и статье 115 (Умышленное убийство). За совершенное задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 