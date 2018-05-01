Случайный уличный конфликт едва не привел к смерти

По информации ГУНП, накануне ночью на Фонтанской дороге возле магазина между компанией распивающих алкогольные напитки местными жителями и прохожим парнем возник конфликт.

В результате прохожий достал нож и нанес удар в грудь одному из оппонентов. Удар пришелся не только в грудную клетку, но и задел сердце, что создало реальную угрозу жизни потерпевшему.

Только благодаря оперативно оказанной медицинской помощи его смогли доставить в больницу.

Полицейские, что называется, по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 21- летний молодой человек.

Начато уголовное производство по статьям 15 УК (покушение на преступление) и статье 115 (Умышленное убийство). За совершенное задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.