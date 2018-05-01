В Одессе полицейские за считанные часы раскрыли убийство местного жителя

На почве личной неприязни 35-летний житель Суворовского района ударил ножом своего знакомого в грудь. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Около 14 часов в Суворовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в карете скорой помощи в результате ножевого ранения скончался житель Одессы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что трагедия произошла на улице Лузановской. К потерпевшему, который вместе с матерью шел в магазин, подошел знакомый молодой человек и предложил отойти и поговорить.

Женщина пошла по делам, оставив сына и его товарища наедине. Во время разговора между мужчинами возникла словесная перепалка, а затем и драка, в ходе которой злоумышленник вытащил из кармана нож и нанес жертве удары в грудь. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Задержанный сразу же признался в содеянном. По его словам, причиной конфликта якобы стала давняя обида на потерпевшего за клевету.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других преступлений. Досудебное следствие продолжается.