Сотрудники СБУ обнаружили на территории региона сразу два тайника с боеприпасами

По информации пресс-службы ведомства, один из них находился в Лиманском районе.

Там было обнаружено пять тротиловых шашек, корпуса гранат ГРД-5 и ф-1. Другой- на территории лесополосы в Овидиопольском районе. В нем были дымовые шашки и более дух сотен патронов. Проводится расследование.

По информации ведомства, устанавливается круг лиц, причастных к хранению боеприпасов.

Отметим, однако, что наличие в одной «кладке» только корпусов гранат, а в другом –только дымовых шашек и патронов вызывает обоснованные сомнения в подлинности этих «находок».