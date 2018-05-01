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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сотрудники СБУ обнаружили на территории региона сразу два тайника с боеприпасами

Категория: Новости


Сотрудники СБУ обнаружили на территории региона сразу два тайника с боеприпасами

  По информации пресс-службы ведомства, один из них находился в Лиманском районе.

Там было обнаружено пять тротиловых шашек, корпуса гранат ГРД-5 и ф-1. Другой- на территории лесополосы в Овидиопольском районе. В нем были дымовые шашки и более дух сотен патронов. Проводится расследование.

По информации ведомства, устанавливается круг лиц, причастных к хранению боеприпасов.

Отметим, однако, что наличие в одной «кладке» только корпусов гранат, а в другом –только дымовых шашек и патронов вызывает обоснованные сомнения в подлинности этих «находок».



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