Сотрудники СБУ обнаружили на территории региона сразу два тайника с боеприпасами

Автор: Александр Михайлов
По информации пресс-службы ведомства, один из них находился в Лиманском районе.
Там было обнаружено пять тротиловых шашек, корпуса гранат ГРД-5 и ф-1. Другой- на территории лесополосы в Овидиопольском районе. В нем были дымовые шашки и более дух сотен патронов. Проводится расследование.
По информации ведомства, устанавливается круг лиц, причастных к хранению боеприпасов.
Отметим, однако, что наличие в одной «кладке» только корпусов гранат, а в другом –только дымовых шашек и патронов вызывает обоснованные сомнения в подлинности этих «находок».