Пусти свинью за стол, она и ноги на стол!

Не успела администрация ночного клуба «Итака» под давлением местных «национал-активистов» отменить концерт популярного и любимого многими сотнями тысяч зрителей певца Виталия Козловского, как местные «правосеки» уже требуют от администрации клуба нового «прогиба».

На сей раз они настаивают на отмене концерта певца Рождена Ануси. Причем всего лишь на том основании, что он неоднократно выступал в России.

Прямо угрожая, что в случае не исполнения их воли «…одесские патриоты оставляют за собой право не допустить выступления московского гастролера». И это несмотря на то, что ни один закон Украины не запрещает работу граждан страны в России. И артисты- не исключение!

Отметим, что такая позиция «национал-патриотично «озабоченных» маргиналов наглядно свидетельствует о том, что им нельзя уступать. Ни в чем! Поскольку для этих «деятелей» каждая уступка в первую очередь повод для того, чтобы требовать следующей уступки!

Так может быть правоохранительным органам пора, наконец, показать этим «национал- маргиналам» что провокация беспорядков реально карается по всей строгости закона. Причем не только на словах!

Ведь, самом деле, именно такие «патриотические акции» подрывают социальный мир и порядок в жизненно важном регионе Украины. Что может быть на пользу только ее врагам!