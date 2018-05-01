Полицейские Беляевки выявили нарушения нерестового запрета

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Нерест» правоохранители обнаружили в озере запрещенные орудия лова и 60 килограммов рыбы в сетках.

Ежегодно с апреля устанавливается повышенный контроль за водоемами и вводится запрет на лов рыбы, проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Нерест», который продлится до 9 июня.

«Несмотря на запрет, некоторые граждане сознательно нарушают закон и продолжают в период размножения рыбы и раков рыбачить. Браконьеры используют для этого запрещенные специальные устройства, - рассказал начальник Беляевского отдела полиции полковник полиции Сергей Мельник. - Между тем, нарушителям закона, в зависимости от совершенного правонарушения, может грозить как административная, так и уголовная ответственность».

Для борьбы с нарушителями работники полиции и пограничной службы проводят рейды береговыми линиями водоемов Беляевского района. В ходе одного из таких отработок в озере «Путрене», которое находится возле села Троицкое, была обнаружена куча сетей различных размеров, наполненных рыбой, а также об лед и орудия для лова раков. Кому они принадлежат, пока правоохранители выясняют.

Работа, направленная на усиление охраны рыбных ресурсов на водных объектах, изобличению лиц, занимающихся незаконной рыбалкой, продолжается.