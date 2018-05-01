В Одессу прибыли итальянские туроператоры

С 22 по 25 мая 2018 года в Одессе проходит фамтур для итальянских туроператоров, Мероприятие было организовано департаментом культуры и туризма Одесского городского совета.

Итальянские туроператоры побывали на экскурсии «Мультикультурная Одесса», познакомившись с многообразием национальных культур и архитектурой Одессы, в которую значительный вклад внесли итальянские мастера.

Познавательным для гостей стало посещение Музея-квартиры легенды одесского джаза Леонида Утесова и дворика, где проходят одесские праздники с чаепитиями.

В Музее коньяка Шустова туроператорам было представлено одно из направлений - энотуризм. Также итальянцы побывали на пляже «Ланжерон», побывали на презентации и экскурсии по дельфинарию, проехали вдоль одесского побережья от Ланжерона до Аркадии.

Кроме того, гости ознакомились с сервисом отелей Одессы.

Свои впечатления и пожелания туроператоры изложили на рабочей встрече с представителями городской власти.

Проведение фамтура для итальянских туроператоров призвано способствовать увеличению потока туристов из Италии в Одессу.