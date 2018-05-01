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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области новая вспышка африканской чумы у свиней

Категория: Новости

В Одесской области новая вспышка африканской чумы у свиней

  В селе Новая Покровка Измаильского района проводятся карантинные меры по недопущению распространения африканской чумы свиней.

Там выставлены полицейские посты из числа сотрудников Измаильского отдела полиции.

Как стало нам известно, письмо о вспышке АЧС в одном из сел поступило в местный отдел полиции из Измаильской РГА два дня назад. В настоящее время вокруг населенного пункта дежурят правоохранители. Их задача — не допустить распространения заболевания африканской чумы свиней на другую территорию района и области в целом.

Напомним, ранее вирус АЧС был выявлен в Ренийском районе.


Источник: Odessa online



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