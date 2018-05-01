График работы медицинских учреждений Одессы в праздничные дни

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период с 26 по 28 мая 2018 года

Центры первичной медико-санитарной помощи, поликлиники и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику:

26 мая - суббота — рабочий день по расписанию субботы.

27 мая - воскресенье — праздничный день.

28 мая - понедельник — выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи, травмпункты и пункты неотложной стоматологической помощи работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

- Лидерсовский бульвар, 11 — городская клиническая больница №3;

- ул. Болгарская, 38 — поликлиническое отделение городской клинической больницы №1;

- ул. Академика Воробьева, 5 — городская больница №11;

- пр-т Добровольского, 100 — городская поликлиника №29.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

- Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;

- ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.