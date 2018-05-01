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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одесской области нарушители накинулись на полицию

Категория: Новости

В Одесской области нарушители накинулись на полицию

  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Так, 28-летний местный житель устроил драку в кафе. Когда приехали полицейские, он не реагировал на их требования, вёл себя агрессивно и пытался драться с правоохранителями.

Ещё одного подольчанина доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Там он высказывался в адрес полиции нецензурной бранью и рвал форменную одежду на патрльных. Его привлекли к ответственности по nрём статьям.

Полиция напоминает, что за неповиновение нарушителей штрафуют от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или наказывают исправительными работами.


Источник: Волнорез



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