Докатились! Известный национал-радикал Сергей Стерненко при выяснении отношений убил человека

По информации ГУНП, минувшей ночью на Фонанской дороге возник конфликт между Сергеем Стерненко и двумя мужчинами.

В ходе выяснения отношений Сергей Стерненко нанес одному из оппонентов ножевые колотые раны, не совмесимые с жизнью, от которых тот скончался.

Второй нападающий и сам Сергей Стерненко получили колото-резаные раны конечностей, не представляющие угрозы для жизни.

По предварительной информации полиции, вооружен ножем был только националист. Два других участника конфликта были безоружны.

Отметим, что найденный на месте убийства нож Серегя Стерненко, судя по размещенным полицией фотографиям, имел т.н. «одногукое» открывание. Т.е. являлся специально приспособленным для использование в качестве оружия.

По сообщению руководителя ГУНП Дмитрия Головина, по факту происшедшего возбуждено уголовное производство по статьям 15 (покушение на преступление), покушение на убийство, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений средней тяжести.

При этом, согласно последней информации, рассматривается возможность замены в отношении Сергея Стерненко стаьи 115 Ук (умышленное убийство) на 118 (умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Отметим, что у погибшего от рук национал-радикала Сергея Стерненко человека несколько проникающих ножевых ранений в жизненно важные области тела, что не оставляет сомнения в том, что эти не совместимые с жизнью раны не могут носить случайный характер.