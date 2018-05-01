Завтра одесситов приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

В субботу, 26 мая 2018 года, Центр первичной медико-санитарной помощи №4 проводит ежемесячную профилактическую акцию «День здоровья».

Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 по адресу: ул. Левитана, 62.

В рамках акции все желающие смогут бесплатно измерить уровень артериального давления, глюкозы крови, пройти дерматоскопию для ранней диагностики новообразований кожи, а также в течение 10-15 минут конфиденциально узнать свой ВИЧ-статус с помощью быстрых тестов.

Будут проводиться консультации семейных врачей, которые при выявлении артериальной гипертензии тут же выпишут рецепт для получения медикаментов бесплатно или с частичной оплатой по государственной программе «Доступные лекарства».

Также можно будет заключить декларацию об обслуживании с семейным врачом: для этого необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Кроме того, можно будет бесплатно пройти вакцинацию от дифтерии и столбняка вакциной АДС-м. Прививка от дифтерии и столбняка должна проводиться взрослым каждые 10 лет.

Для удобства работающих одесситов акция «День здоровья» проводится в ЦПМСП №4 каждую последнюю субботу месяца.