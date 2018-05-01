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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве военного

Категория: Новости

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве военного

  Троих подозреваемых в убийстве одессита Вячеслава Онищенко, молодого парня, пропавшего в Одессе 19 мая и найденного на 4-й день убитым возле одного из поселков Овидиопольского района, задержали.

Вечером 24 мая произошло их задержание в районе улицы Балковской в Одессе.

Операцией поимки преступников занимался полицейский спецназ.

В ходе следствия установлено, что Вячеслав был военным и работал он на Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны.

Медэкспертиза установила, что умер парень 19 мая, когда родные бросились искать внезапно пропавшего Вячеслава. И гибель произошла вследствие нанесения телесных повреждений, несовместимых жизнью.


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