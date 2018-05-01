Анонс "СЛОВА" № 21 (1297) 2018 ВИДЕО

Текущая неделя богата событиями, особо значимыми для православных христиан. 21 и 22 мая православные отметили дни памяти апостола Иоанна Богослова и святителя Николая, Мир Ликийского чудотворца. В субботу, 26 мая в храмах будет совершаться особое поминовение усопших, именуемое Троицкой родительской субботой. Ну а в воскресенье - сам праздник Троица, или как его еще называют, Пятидесятница! Об истории праздника, его духовном смысле, традициях с ним связанных, вы можете прочитать в материале Дарины Чайковской «ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ: ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ».

Ну а теперь о делах далеких от духовности, но в то же время не менее актуальных.

«Грядущие выборы и обострение на Донбассе» - так называется выходящая в номере колонка редактора.

Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Надежды на вмешательство Ангелы Меркель, имевшей телефонный разговор Петром Порошенко о смягчении обстановки на линии фронта в Донбассе, не оправдались.

Так что же происходит сейчас в зоне конфликта и почему?

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Маленькая победоносная война» на востоке страны могла бы по замыслу пиарщиков с Банковой сплотить электорат вокруг президента. Однако Запад не одобряет активизации военных действий и ВСУ приходится как-то лавировать в рамках серой зоны.

На самом деле, то, что мы видим – «двухходовку» администрации президента, направленную на радикализацию и раскол электорального поля. Если вы помните Порошенко уже одиножды использовал для своего прихода к власти страшилку "Путин идет!", почему бы не повторить успех? Его единственный шанс остаться у власти это создать иллюзию, что без него будет еще хуже.

Такая стратегия, опробованная на российских выборах 1996 и украинских – 1999 года, показала свою эффективность в условиях электоральной дисфункции. Сейчас рейтинги Петра Порошенко как раз примерно соответствуют рейтингам Бориса Ельцина и Леонида Кучмы за год до выборов.

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Частично отвечает на вопрос о том, что происходит на Донбассе, и статья Антона Кравчика: «Поставки США противотанковых ракетных комплексов «Javelin» Украине: эскалация конфликта на Донбассе», так она называется.

«Долгожданные» ракетные комплексы «Джевелин», о которых так много и громко говорили в Украине, тихо прибыли в страну. Их прибытие уже подтвердил президент Петр Порошенко, а министр обороны Степан Полторак заявил, что уже началось обучение по подготовке боевых расчетов, которые будут использовать эти комплексы.

И что же, это новое вооружение действительно может изменить ход событий на Востоке страны?

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Думаю принципиально ничего они не поменяют исход боя как и раньше определяет пехота, а ее успех зависит от боевого духа, тем более , что «Джевелины» больше рассчитаны на пропагандистский эффект, потому тихо и прибыли. Кроме того это оборонительные комплексы, которые Украина не может применять на линии соприкосновения, а только в случае полномасштабного танкового наступления. У «Джевелин» есть свои приимушества и недостатки в сравнении с российскими аналогами. Удручает одно, что на нашей территории могут производится боевые испытания новейших систем вооружения, а к этому все идет.

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А теперь немного крамолы – про Крымский мост… «Наши деньги украли те, кто убеждал нас – Крымский мост не построят никогда». Так называется выходящий в номере материал Эллы Алыбиной. В нем она приводит цитату Евгения Черняка, владельца одного из самых известных в Украине алкогольных холдингов. Находясь в Киеве в непосредственной близости от недостроенного с 1993 года Подольского моста через Днепр, он написал у себя на странице в ФБ следующее:

«Это Ржавеющее Чудо - памятник украинской коррупции. Стоит он - 400 млн. долларов. Дороже, чем Крымский Мост в пересчёте на один метр строительства. Наших с вами денег. Которые украли, в том числе, те, кто убеждал нас, что Крымский Мост не построят никогда. А сейчас убеждают, что его смоет волной. А завтра расскажут, что у нас плохое зрение и машины, которые едут по Крымскому Мосту - это иллюзия и мираж».

Как вам кажется, чем объясняется тот феномен, что весомая часть населения по-прежнему верит в сказки политиков-коррупционеров?

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Всему виной пропаганда, не все люди устойчивы к ее гипнозу, многие верят. Массированное оболванивание, которое более пристойно именуется информационное доминирование делает свое дело. Лживая картинка из телевизора создается по заказу тех же владельцев СМИ - олигархов которые воруют бригадным методом с теми же политиками коррупционерами, которые распределяют для них бюджет, так что тут не наблюдается конфликта интересов. Именно по этой же причине запрещаются соцсети, телеканалы, фильмы, артисты. Все делается для того, чтобы удобнее было лгать.

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Никита Додон в этом номере пишет об очередном грядущем обмане украинских граждан. «Облапошить сограждан по-новому призван антипенсионный законопроект Соловья и Комании», так называется его статья.

И что же, по-вашему, удастся украинских граждан в очередной раз облапошить? До сих пор всегда удавалось, но может быть все же что-то меняется?

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Что может поменяться? Для преодоления финансового кризиса в государстве и ПФУ ряд уважаемых экономистов, среди которых наш земляк Василий Васильковский, давно предлагают здравые, но противные чиновникам рецепты: ревизия их управленческих деяний и прекращение нерациональных трат (в т. ч. на «администрирование» ПФУ, на что сейчас тратят около 1,5 % от общей суммы выплат, не считая расходы на доставку денег пенсионерам). Нынешний же состав Кабмина и ПФУ не настроены принимать подобные советы сограждан, все более ориентируясь на мнения зарубежных «знатоков», включая... прохиндеев и «алхимиков» в сфере финансов представляющих зарубежный капитал, ищущий возможность поживиться на нашей неразберихе.