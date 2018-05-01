В Измаиле поезд сбил женщину

Смертельное ДТП произошло в Измаиле. Будучи пьяной, женщина начала переходить Ж/Д пути в неположенном месте.

Машинист тепловоза объяснил, что на дороге женщина появилась внезапно. Даже экстренное торможение не помогло избежать происшествия. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу, где и погибла.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Личность погибшей пока не установлена.