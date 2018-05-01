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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Реставрация Воронцовской колоннады восстановлена

Категория: Новости

Реставрация Воронцовской колоннады восстановлена

  Уникальные находки, обнаруженные при реставрации, станут частью выставки «Восстановление комплекса городской усадьбы князя Михаила Воронцова».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Реставрация колоннады Воронцовского дворца стартовала в прошлом году. Тогда были произведены земляные работы, работы по очистке памятника от старой штукатурки, устройству защитных сооружений и нового основания под все сооружение. На эти нужды из городской казны выделили около 5 млн. гривен.

В текущем году на реставрационные работы выделено 25 млн. гривен. Рабочие произведут облицовку стилобатной части колоннады песчаником, обустроят пешеходную зону гранитом, покроют кровлю сланцем.

Завершить реконструкцию Воронцовской колоннады планируется до конца текущего года.


Источник: Odessa online



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