С теплом в Одессу приходят инфекции. Что делать для профилактики возникновения острых кишечных заболеваний

Инфекции в теплую погоду проявляются особенно быстро. Микроорганизмы, несущие угрозу человеку, размножаются в воде и в пищевых продуктах, особенно в условиях их неправильного хранения.

Острые кишечные инфекции подстерегают в летний период в виде сальмонеллеза, ротавирусных инфекций, энтеровирусной инфекции, гепатита А, брюшного тифа, энтерита, паратифа, гастроэнтероколита. Объединяет их все одно - они проникают внутрь человеческого организма через рот.

Что делать для профилактики возникновения острых кишечных заболеваний

1. Покупая продукты питания, внимательно изучайте сроки годности и условия хранения такой продукции, как пирожных, молочных и молочно-кислых продуктов, колбасы, салатов.

2. На пляже нельзя покупать еду. Неизвестно в каких условиях она готовилась, особенно это касается пирожков, пирожных, креветок. Не кормите этим детей.

3. Строго следует соблюдать правила санитарии и гигиены, контролировать поведение детей. Перед приготовлением и употреблением пищи, следует вымыть руки с мылом.

4. Нельзя допускать контакта сырых продуктов с уже готовыми к употреблению блюдами.

5. Перед тем, как принимать в пищу ягоды, фрукты, овощи, нужно их промыть под проточной водой.

6. Купайтесь только на официально открытых пляжах.

7. Для приготовления блюд используйте питьевую воду, а не воду, взятую из озера, пруда, реки или моря.

8. Не нужно заниматься самолечением при обнаружении симптомов кишечной инфекции. Если есть тошнота, рвота, расстройство желудка, нарушение пищеварения, обратитесь к квалифицированному медперсоналу.