В опорных школах Одесской области появилось специальное оборудование

25 опорных школ Одесской области оборудовали специальными классами дистанционного обучения. Эти классы необходимы для обеспечения полноценного образовательного процесса в тех случаях, когда школа не сможет привлечь к преподаванию квалифицированных специалистов. Сейчас такую систему внедряют по причине нехватки учителей определенных дисциплин.

Напомним, большинство опорных школ Одесской области создали в 2017 году – из действующих сейчас 25 школ в прошлом году открыли 23, еще две – в 2016. В 2018 году в Одесской области планируется открытие еще 5 опорных школ.

Опорные школы создают в районах по всей Украине. Главное задание таких учебных заведений заключается в обеспечении качественного образования для детей из отдаленных школ. Опорную школу выбирает из имеющихся в районе учебных заведений местная громада. Оставшиеся школы становятся филиалами опорной.

Отметим, что опорных школ в каждом районе может быть несколько, главное, чтобы в них учились не менее 200 детей, имелась материально-техническая база, соответствующей квалификации педагогический коллектив. В районе также должны быть автобусы и проезжаемые дороги, по которым школьников будут возить в опорную школу.

В Одесской области также создают инклюзивный центр с инвалидностью.