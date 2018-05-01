Серьезный пожар произошел накануне в Черноморске. Пострадал пожилой человек

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на проспекте Мира. Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров.
Оперативно прибывшие на место пожарные справились с огнем за двадцать минут.
В квартире был обнаружен шестидесяти пяти летний мужчина, который с ожогами конечностей был госпитализирован в Черноморскую бассейновую больницу.
Причина возгорания выясняется.
В борьбе с огнем принимали участие три единицы техники и семь человек личного состава.