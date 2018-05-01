Серьезный пожар произошел накануне в Черноморске. Пострадал пожилой человек

По информации ГСЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на проспекте Мира. Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров.

Оперативно прибывшие на место пожарные справились с огнем за двадцать минут.

В квартире был обнаружен шестидесяти пяти летний мужчина, который с ожогами конечностей был госпитализирован в Черноморскую бассейновую больницу.

Причина возгорания выясняется.

В борьбе с огнем принимали участие три единицы техники и семь человек личного состава.