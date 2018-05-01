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  • Просмотров: 33
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Под Одессой строитель упал в им же вырытый котлован

Категория: Новости


Под Одессой строитель упал в им же вырытый котлован

ЧП произошло накануне в селе Малая Долина. По информации ГСЧС, глубина котлована составила около четырех метров.

При падении человек получил травмы, поэтому спасателям для того чтобы его достать, пришлось использовать не только штурмовую лестницу, но и спасательную веревку.

Со сложным переломом ноги пострадавший госпитализирован.

Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

В спасении пострадавшего принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава.



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