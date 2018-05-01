В Одесской области продолжают пылать автомобили

За минувшие сутки в регионе было отмечено разу два таких случая.

Первый произошел в Балте, где загорелась иномарка. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра. От огня пострадал моторный отсек.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

А спустя менее часа возгорание автомобиля произошло в Одессе на Люстдорфской дороге. Там так же пострадал моторный отсек. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Что стало причиной этого возгорания, пока непонятно.

В данном случае не исключается «занесение очага возгорания из вне». Проще говоря — поджог.