Одесские трамваи и троллейбусы объявили войну частным перевозчикам

В ходе инспекции КП «Одесгорэлектротранс» городскими властями был сделан оптимистичный вывод о том, что в закупаемых новых троллейбусах удобно, комфортно и безопасно ездить, и уже наблюдается отток пассажиров с маршрутных автобусов в троллейбусы и трамваи.

В свою очередь, директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман рассказал, что на ряде маршрутов, скажем, на 7-ом и 9-том, интервал между машинами составляет не боле трех минут. В этих условиях частным перевозчикам просто невыгодно работать.

Отметим, что на самом деле интервал движения на этих маршрутах куда больше. Особенно — на маршруте №7.

К тому же многие пассажиры откровенно признают, что пересели на электротранспорт, в первую очередь, в следствие недавнего подорожания проезда в маршрутках с пяти до семи гривен.