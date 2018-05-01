Сергей Стерненко меняет показания относительно орудия убийства

Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что нож, которым он убил одного из нападавших, был отобран у них.

Во время самой трансляции с места событий Стерненко говорил, что нож принадлежит ему. Несогласованность в словах радикал теперь объясняет шоковым состоянием. https://www.facebook.com/sseerrggiiyy/videos/2055655891425324/

"Я даже не помню, что я говорил на стриме", - приводит слова Стерненко ТСН.

Сейчас версия Стерненко выглядит так: "Мы (с девушкой – Ред.) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - добавил он.

"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать - один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал, что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", - подчеркнул экс-глава одесского "ПС".

И Стерненко, и его девушка на стриме признаются, что Кузнецов и Исайкул пытались убежать. Но Стерненко погнался за Кузнецовым, а Наталья, по ее словам, побежала за Исайкулом, но не смогла его догнать. На этот момент Исайкул уже получил два ножевых ранения.

Отметим, Стерненко и его девушка Наталья на стриме не упоминают, что убежавший участник конфликта тоже был ранен. Об этом Наталья скажет только на следующий день со ссылкой на полицию. Она также отметит, что им показалось, будто парни вооружены.

В общей сложности Кузнецов получил четыре ножевых ранения. Летальным из них стало ранение груди с обширным повреждением сердца. С таким повреждением спасти Кузнецова было бы невозможно, даже если бы бригада скорой находилась там в момент происшествия.

Вместе с тем, именно результаты судмедэкспертизы станут основанием для открытия или закрытия уголовного производства об оставлении в опасности в отношении спутницы Стерненко и свидетелей.

Кузнецов попытался скрыться после получения первых двух ударов ножом. Скорее всего, ключевой удар в сердце был нанесен во второй стычке, после того, как Стерненко догнал Кузнецова: серьезность травмы сердца делает маловероятным возможность продолжать движение, поэтому вряд ли погибший мог бы после этого пытаться убежать.

Сразу после нападения девушка Стерненко вызвала скорую, потом медики сообщили в полицию. Правоохранители опоздали, потому что поехали по другому адресу, и винят прохожих и врачей, которые начали оказывать помощь Стерненко, а не умирающему.

В данный момент нападение на националиста Стерненко в Одессе расследуют по трем статьям.

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") похвалил экс-руководителя одесской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко за то, что тот зарезал украинского военнослужащего, 29-летнего десантника 25-й аэромобильной бригады ВСУ Ивана Кузнецова, у которого осталось трое маленьких детей.

Об этом Луценко заявил на своей странице в Facebook.